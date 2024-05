Despiden a embajador del Reino Unido en México por video con arma

El embajador del Reino Unido en México, Jonathan Benjamin, fue presuntamente despedido tras hacerse viral un video donde aparece apuntando con un arma de gran calibre a un empleado dentro de un vehículo, así lo informó Financial Times.

De acuerdo con el mencionado diario británico, el diplomático estaba en un viaje oficial a Sinaloa y Durango, dos de las entidades más golpeadas por la violencia, cuando apuntó a un colega mexicano con lo que parece ser un rifle.

Los funcionarios extranjeros que visitan partes peligrosas de México, destacó el medio, usualmente viajan con personal de seguridad que está armado.

