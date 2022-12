Despiden a madrina del príncipe William por comentarios "racistas"

La oficina del príncipe Guillermo dijo que “el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad” en un intento de impedir que las reacciones negativas por la manera como su madrina trató a una activista negra defensora de las víctimas de abuso doméstico opaquen su visita a Estados Unidos.

Lady Susan Hussey, de 83 años, renunció el miércoles como miembro honorario de la casa real después que le preguntó reiteradamente a la directora de un refugio para mujeres en Londres “de dónde vienes realmente” cuando le dijo que era británica. La conversación tuvo lugar durante una recepción en el Palacio de Buckingham para activistas contra la violencia doméstica.

El incidente renovó las denuncias de “racismo institucional” en el palacio en la primera jornada de la visita de los príncipes de Gales a Boston. Si bien el motivo principal del viaje es el Premio Earthshot, una iniciativa de Guillermo para apoyar a los emprendedores que buscan soluciones al cambio climático y otros problemas ambientales, la pareja también quiere demostrar que la monarquía aún tiene una función en un mundo multicultural.

Ngozi Fulani, founder of Sistah Space, says whilst she hasn't spoken with anyone from Buckingham Palace "they have made an attempt", but adds she didn't want Lady Susan Hussey's race comments "exposed".@VanessaTalkTV pic.twitter.com/W9PO5cMG96