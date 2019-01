Trump: México no hace nada para detener la caravana migrante

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadunidense, Donald Trump, criticó hoy a México "por no hacer nada" para detener la caravana de migrantes hondureños, que ayer comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

Poco después de publicar ese tuit, Trump volvió a quejarse de la supuesta inacción de México en declaraciones a los periodistas antes de partir hacia Dover, Delaware, para reunirse con las familias de los cuatro soldados estadunidenses fallecidos esta semana en un atentado yihadista en Siria.

"México no los está parando" a los inmigrantes, y "muchos han llegado al área mexicana", lamentó el presidente.

El mandatario volvió a referirse a los inmigrantes que llegan al país como "traficantes de seres humanos y de droga", y afirmó que su presencia ha alcanzado unos niveles en los últimos cinco años que en Estados Unidos no se habían visto antes.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two - many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!