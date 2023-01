Detienen a Greta Thunberg durante manifestación en Alemania

La joven activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes por la Policía alemana cuando se manifestaba en Lützerath por la expansión de una mina de carbón que ha sido el símbolo de resistencia contra el cambio climático en el país.

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran a tres agentes llevándose a Thunberg, mientras ella sonríe.

Miles de personas protestan desde el sábado bajo una lluvia persistente contra el plan de desalojo y demolición de una aldea del oeste de Alemania que se pretende dé paso a la ampliación de una mina de carbón. Hubo enfrentamientos con la policía cuando algunos manifestantes intentaron llegar al borde de la mina y la aldea misma.

Greta Thunberg quien se había sumado a los manifestantes para protestaban contra el desalojo de Lützerath, caminando por el cercano pueblo de Keyenberg y pasando por campos enlodados.

BREAKING: German police have just detained Greta Thunberg for protesting a new coal mine.



