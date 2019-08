Detienen a presunto tirador en la Universidad de Harvard

Agencias

Cambridge.- Harvard emitió una orden de resguardo por un un posible tirador activo en la Universidad, de acuerdo con autoridades locales.

Posteriormente, reportó a su alumnado que el atacante fue puesto bajo custodia.

"Por favor, evite el área de las calles JFK y Eliot debido a la búsqueda policial de asaltantes potencialmente armados. Resguardese en su lugar si está en el área", decía la alerta que envió la institución.

Harvard Alert

Please avoid area of JFK and Eliot Streets due to police search for potentially armed assailant. Shelter in place if in area. More information to follow.