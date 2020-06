Día Internacional de las Remesas Familiares en tiempos de Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- “Las remesas son vitales en el mundo en desarrollo, especialmente ahora” debido al impacto provocado por la pandemia de coronavirus, así lo manifestó António Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, a tenor del Día Internacional de las Remesas Familiares.

Este 16 de junio se recuerda el Día Internacional de las Remesas Familiares, el cual se celebrará en condiciones sin precedentes. “El Covid-19 ha cambiado el mundo. Millones de trabajadores migrantes están perdiendo sus empleos, y muchas familias que dependen de las remesas son empujadas repentinamente por debajo del umbral de la pobreza y deteniendo los esfuerzos para alcanzar sus propios objetivos de desarrollo sostenibles individuales”, indicó el organismo mediante un comunicado oficial.

La ONU enfatizó que “las familias son típicamente ingeniosas y resistentes ante circunstancias difíciles y condiciones cambiantes. Pero el Covid-19 está interrumpiendo un sistema completo que involucra directamente a 200 millones de trabajadores migrantes, la mitad de ellos mujeres, en todo el mundo y sus 800 millones de familiares en sus países de origen”.

Los trabajadores migrantes son contribuyentes esenciales tanto para los lugares donde viven actualmente como para sus comunidades en casa, teniendo un efecto dominó en alrededor de 40 países emisores y más de 125 países receptores en todo el mundo. Se proyecta que las remesas globales a los países en desarrollo disminuirán en $110 mil millones en 2020, y no volverán a los niveles previos a la pandemia por muchos años después, indicó la ONU.

