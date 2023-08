Día Internacional del gato: así celebramos a los felinos

Por muchos años, las personas han considerado al perro como el mejor amigo del hombre, sin embargo los gatos también se han convertido en fieles protectores de sus ‘Karen’.

A diferencia de los perros, la mayoría de los gatos tienen un aire de 'amos de la casa', creyendo que los humanos somos sus fieles sirvientes.

Pero detrás de esos ojos maliciosos, se esconde un michi que sólo quiere caricias en el cuello.

Aquellos que tengan un michi (sino es que más) saben que se les llama ‘Karen’ a raíz de la conmovedora historia de Karen Wellen y Scarlett.

En 1996, mientras un incendio estaba consumiendo un edificio, una gata a la que llamaron ‘Scarlett’ sacaba de entre las llamas a cada uno de sus gatitos.

A pesar de haber salvado a todos sus bebés, Scarlett sufrió varias heridas y quemaduras en todo su cuerpo. Las personas al enterarse de lo que pasó quisieron darle un hogar a los gatitos.

Scarlett terminó al cuidado de Karen Wellen, quien se convirtió en un referente de lo que significa amar a un gato incondicionalmente.

En los últimos años, una persona que tenga un gato es considerada una ‘Karen’ más.

La primera celebración internacional de los felinos es el 20 de febrero, fecha en la que el gato de la hija de Bill Clinton llamado ‘Socks’ falleció.

Durante la presidencia de Clinton, el gato rondaba por toda la Casa Blanca, acompañando al presidente en sus paseos matutinos como en reuniones importantes.

Su esponjoso pelo blanco y negro lo convirtió en una celebridad internacional.

Hay algunos que dicen que se volvió más popular que el propio presidente.

Por mala suerte, en 2009 su familia tuvo que ponerlo a dormir, ya que padecía cáncer y no querían que sufriera más. Clinton decidió marcar el día de su deceso como el día internacional del gato, siendo esta una forma de honrar a su peludo guardaespaldas y fiel amigo de su hija.

Este 8 de agosto es la segunda fecha establecida como el Día Internacional del gato gracias a que en 2002, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos quiso crear conciencia en su país con respecto a la importancia de los felinos en la vida diaria.

La última fecha que festeja a los mininos es el 29 de octubre. De acuerdo con la especialista Collen Paige, su objetivo era difundir las ventajas de adoptar a estos bellos animales, sin importar su color, raza o edad.

Sin importar las travesuras a mitad de la noche, o que pidan comida a las tres de la madrugada, los michis siempre estarán para nosotros en nuestros momentos más duros… al menos viéndonos a la distancia.

Aquí te dejamos algunos momentos tiernos, graciosos y locos de los michis. No olvides llenarlos de besos y darles su lata de atún para festejar.

Si no tienes claro que los gatos siempre serán los amos de la casa, es que no has entendido nada.#DiaInternacionalDelGato pic.twitter.com/r6rsTVZdrA