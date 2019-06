Sentencian a joven por subir a Facebook imagen insultante de Harry

Agencia

LONDRES (AP) — Un adolescente que creó una imagen “aborrecible” en internet del príncipe Harry fue sentenciado a cuatro años y tres meses en un reformatorio.

La jueza Rebecca Poulet vapuleó al estudiante de 19 años Michal Szewczuk por crear una imagen de Enrique con una pistola apuntada a su cabeza y un fondo salpicado de sangre. El post, publicado unos meses después de que Enrique contrajera matrimonio con la exactriz birracial Meghan Markle, incluía la frase "¡Nos vemos, traidor a la raza!".

Two teenage neo-Nazis, who encouraged an attack on Prince Harry for marrying a woman of mixed race, have been jailed for terrorism offences.



Michal Szewczuk, 19, from Leeds, and Oskar Dunn-Koczorowski, 18, from west London, were part of a group called the Sonnenkrieg Division. pic.twitter.com/1ltTHZRTci