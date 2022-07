Dictan prisión a dos expolicías por la muerte de George Floyd

Dos expolicías de Minneapolis recibieron penas de cárcel el miércoles por violarle los derechos civiles a George Floyd, el hombre afroamericano que murió asfixiado después de su arresto y cuya causa desató protestas contra la injusticia racial en todo el mundo.

Alexander Kueng fue sentenciado a tres años de cárcel y Tou Thao a tres años y medio. Ambos fueron hallados culpables en febrero por violar los derechos civiles de Floyd.

El jurado concluyó que ambos privaron a Floyd de atención médica y que no hicieron nada mientras el agente Derek Chauvin usaba la rodilla para presionar el cuello de Floyd contra el piso durante nueve minutos y medio.

Mientras Chauvin asfixiaba a Floyd, Kueng sujetaba a Floyd por la espalda, el expolicía Thomas Lane le sujetaba los pies y Thao mantenía alejada a la multitud durante el incidente, que fue grabado por un transeúnte.

El gobierno federal acusó a los cuatro de violación de derechos civiles en mayo de 2021, un mes después de que Chauvin fue hallado culpable de homicidio.

#BREAKING: Derek Chauvin has been sentenced to a further 21 years in prison for violating George Floyd’s civil rights when he pinned him to the pavement for 9 minutes and 29 seconds. #9News pic.twitter.com/S9OTJL2nFx