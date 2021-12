Difunden video de la balacera en bar de Culiacán, Sinaloa; policias huyen del lugar

Durante el fin de semana pasado se reportó una balacera en el interior del bar Casanova en Culiacán, Sinaloa. El video ser viralizó en redes sociales y se presume que un sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán habría iniciado la pelea.

En el video se observa con claridad a un hombre con camisa color café, señalado como Aurelio Guzmán, que apunta con un arma de fuego a otra persona en el interior del lugar y realizando disparos al aire.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre que recibió los disparos.

Otro video que circula en redes sociales muestra a personas armadas a bordo de los automóviles, uno de color azul y otro blanco, en el bulevar Diego Valadez.

También se observa a las policías estatales y municipales que se acercaron con precaución a los vehículos. Tiempo después se escuchan algunos gritos y los vehículos proceden a alejarse con normalidad.

Sicarios of the Sinaloa Cartel and Mexican police have an armed stand off in Culiacan, Sinaloa. pic.twitter.com/qHMTJtNz20