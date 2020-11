Director de la OMS entra en cuarentena por caso de Covid

Alejandro Gaél Montiel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que entró en cuarentena tras estar en contacto con una persona positiva a coronavirus

"Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo a Covid-19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la OMS y trabajaré desde casa", publicó en Twitter.

"Es de vital importancia que todos cumplamos con las pautas de salud. Así es como romperemos las cadenas de transmisión de Covid, suprimir el virus y proteger los sistemas de salud", agregó.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.