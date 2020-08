Hallan rastros de envenenamiento en disidente ruso

Berlín.- Las pruebas realizadas al disidente ruso Alexei Navalny revelaron rastros de envenenamiento, indicaron el lunes funcionarios del hospital alemán donde recibe atención médica.

En un comunicado, el hospital Charité informó que el equipo de médicos que ha estado examinando a Navalny desde su hospitalización el sábado detectó la presencia de “inhibidores de la colinesterasa” en su organismo.

Los inhibidores de la colinesterasa son un extenso rango de sustancias que se encuentran en varios fármacos, pero también en pesticidas y agentes nerviosos. Los médicos del Charité señalan que de momento se desconoce la sustancia específica a la que Navalny fue expuesto.

El hospital detalló que “el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y permanece en un coma inducido. Su salud es grave pero actualmente no pone en riesgo su vida”.

