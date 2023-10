Disney y DeSantis intensifican su disputa legal

Disney y el gobernador de Florida Ron DeSantis intensificaron sus disputas legales esta semana.

El funcionario solicitó que la demanda en torno a la Primera Enmienda de la Constitución que interpuso la compañía fuera desestimada de un tribunal federal.

Y la empresa exigió que la oficina del gobernador entregue correos electrónicos, mensajes de texto y demás comunicaciones en una demanda por separado ante un tribunal estatal.

La cual fue presentada en principio por los designados de DeSantis para el distrito que administra a Walt Disney World.

Los expedientes judiciales representan una escalada en la disputa entre el gigante del entretenimiento y el político, que además es un aspirante a la candidatura presidencial republicana para 2024.

La confrontación inició en 2022, cuando Disney expresó públicamente su oposición a una ley estatal que prohíbe las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de educación primaria.

DeSantis respondió asumiendo el control del distrito que brinda servicios municipales al parque temático de 10,117 hectáreas en Florida.

Disney ha demandado al gobernador en un tribunal federal, asegurando que violó los derechos de libre expresión de la compañía al castigarla por expresar su oposición a la ley.

El jueves, DeSantis y el Distrito de Supervisión del Turismo para el Distrito Central de Florida, solicitó a un juez federal que desestime la demanda de Primera Enmienda que presentó Disney.

Argumentando que carece de méritos y es "un esfuerzo desesperado para reinstalar su reino empresarial".

"Aunque Disney ha acaparado titulares por demandar al gobernador, Disney, al igual que muchos que han impugnado anteriormente las leyes de Florida, no tiene las bases para hacerlo", afirma la moción.

Mientras que el organismo rector presentó una demanda contra Disney en una corte del estado.

La denuncia es un intento por anular acuerdos previos realizados antes de que los designados por DeSantis ocuparan el cargo, los cuales daban a la empresa el control sobre el diseño y construcción.

Además le prohibían al distrito utilizar personajes con similitud a los de Disney o demás propiedad intelectual sin el permiso de la compañía.

