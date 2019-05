Se disuelve el Parlamento israelí tras el fracaso de Netanyahu

Agencias

Jerusalem.- El Parlamento de Israel votó a favor de disolverse a sí mismo después el fracaso del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien no pudo conformar una coalición gobernante antes de cumplirse el plazo, que expiró a la medianoche.

Tras la decisión se convocará a nuevas elecciones en septiembre.

Las últimas elecciones generales se celebraron en el país hace menos de dos meses. Netanyahu ganó por la mínima diferencia, pero su partido no obtuvo la mayoría en el Parlamento y necesitaba formar una coalición de Gobierno. Ahora que la Knéset optó por disolverse, el primer ministro tendrá que revalidar su mandato en los próximos comicios.

También te puede interesar: Brasil trasladará su embajada a Jerusalén: Netanyahu

Netanyahu, quien ha dirigido a Israel durante la última década, parecía obtener su cuarto periodo consecutivo después de las elecciones de abril. Pero las disputas internas de sus aliados ultraortodoxos y seculares ultranacionalistas, así como el desacuerdo sobre los proyectos de ley propuestos para proteger a Netanyahu de ser procesado, obstaculizaron sus intentos de conformar una coalición.

#BREAKING: Israel going to early elections in about 100 days: Israeli parliament has dissolved itself tonight - less then 2 months after elections have been held pic.twitter.com/RgmIZ3tKNs