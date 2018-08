A balazos arreglan sus diferencias en escuela de Florida

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Un tiroteo registrado la noche del viernes durante un juego de futbol americano en la preparatoria Palm Beach Central, de Florida, se trató de “un acto de violencia entre dos adultos”, quienes resultaron heridos, informó la policía.

De acuerdo con información de Notimex y el diario local The Palm Beach Post, el tiroteo sembró pánico entre los asistentes al juego, y dejó a una persona en condición crítica y otra lesionada.

El director de Palm Beach Central, Darren Edgecomb, informó el sábado que la Oficina del Alguacil y la Policía Escolar tenían la sospecha que ninguno de los dos adultos tiene alguna relación conocida con los estudiantes o el personal del plantel, sin embargo, medios locales afirmaban lo contrario.

La escuela actualmente tiene consejeros para brindar apoyo psicológico a estudiantes, padres y docentes afectados por los eventos, señaló Edgecomb.

El video y las fotos de la escena que se publicaron en las redes sociales muestran a los asistentes al partido cuando evacuaban el campus, ubicado en la localidad de Wellington.

