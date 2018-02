Trump se pronuncia contra la violencia doméstica

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A poco más de una semana que se dio a conocer que el alto funcionario Rob Porter, cercano colaborador en la Casa Blanca fue despedido, tras darse a conocerse que golpeó a sus dos esposas, el presidente Donald Trump se declaró en contra de la violencia doméstica.

"Estoy totalmente en contra de la violencia doméstica y todo mundo aquí lo sabe. Estoy totalmente opuesto a la violencia doméstica", dijo el mandatario a la pregunta de una reportera durante una reunión de trabajo que celebró en la Casa Blanca, publicó el portal Informador.

"Todo mundo lo sabe, y casi ni tendría que ser dicho. Ahora lo han escuchado, y todos ya lo saben", antes de que los periodistas abandonaran la oficina oval.

El breve comentario de este miércoles fue apenas el segundo hecho por el mandatario ante las cámaras desde el despido de Rob Porter el martes 6 de febrero, tras conocerse la fotografía de su primera esposa con un ojo morado, producto de los golpes que él propinó en 2005.

El viernes, en un breve intercambio con reporteros en la Casa Blanca, Trump defendió el clamor de inocencia de Porter, a quien le deseó éxito, pero evitó toda crítica y omitió cualquier referencia a sus dos exesposas.

En un mensaje en su cuenta Twitter un día después, Trump tomó partido con los hombres acusados de violencia contra las mujeres, al cuestionar lo que caracterizó como 'alegatos', pareciendo aludir al movimiento #MeToo, además de omitir por completo toda referencia a las víctimas.

Sin mencionar de manera directa el caso de Porter, ni las acusaciones de violencia doméstica, Trump dijo que "vidas de gentes están siendo acabadas y destruidas por un simple alegato. Algunos son ciertos y algunos son falsos. Algunos son viejos y algunos son nuevos. No hay recuperación para alguien acusado falsamente, vida y carrera se acaban. Acaso ya no existe más tal cosa como el debido proceso.?", cuestionó.

Su comentario pareció continuar el patrón que ha exhibido en otros casos donde hombres poderosos han sido acusados de abusos sexuales, reafirmando en algunos casos el clamor de inocencia de estos, además de cuestionar la veracidad de las víctimas.

Trump ha sido señalado por al menos 19 mujeres de acoso y conducta sexual inapropiada, pero el mandatario las ha negado y las ha denunciado como orquestadas por sus enemigos políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el "terrible" tiroteo registrado este miércoles en una escuela del sureste de Florida, que dejó al menos 17 muertos y una veintena de heridos, y ofreció asistencia a las autoridades locales si es necesario.

"Mis oraciones y condolencias están con las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida. Ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense", escribió el presidente en la red social Twitter.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.