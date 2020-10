EEUU: Trump critica a Fauci, “es un desastre”, dice

Arizona.- El presidente Donald Trump arremetió el lunes contra el doctor Anthony Fauci, contra la prensa y contra las encuestas que lo muestran detrás del demócrata Joe Biden en los estados sin clara preferencia política, en un intento por arengar a su equipo de campaña a dos semanas de las elecciones.

De regreso en los mítines políticos tras enfermar de COVID-19, Trump enfrenta una intensa presión para cambiar el rumbo de su campaña, con la esperanza de dar un vuelco de último minuto similar al que revivió su candidatura hace cuatro años. Pero la falta de un mensaje congruente, el reciente repunte de infecciones y sus ataques hacia expertos como Fauci podrían socavar sus últimos intentos por atraer a los votantes más allá de su base leal.

Trump insistió a sus simpatizantes que cree que ganará un segundo mandato, aunque reconoció que no tenía la misma sensación de confianza hace dos semanas, cuando fue hospitalizado por coronavirus. En un intento por levantar el ánimo de su equipo, Trump arremetió contra los expertos científicos de su propio gobierno, a los que describió como demasiado pesimistas incluso en momentos en los que el manejo de Trump de una pandemia que ha matado a casi 220.000 estadounidenses sigue siendo un asunto central entre los votantes.

“La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, manifestó Trump sobre el principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas. “Cada vez que sale en televisión, es una bomba. Pero la bomba es más grande si lo despides. Pero Fauci es un desastre”.

El doctor es una figura respetada y popular, y el rechazo de Trump a las recomendaciones científicas en torno a la pandemia ya ha generado críticas de parte de miembros de ambos partidos.

En una entrevista con “60 Minutes” de CBS transmitida el domingo, Fauci dijo que no le sorprende que Trump haya contraído el nuevo coronavirus después de acudir a eventos multitudinarios en donde pocos portaban mascarillas. Fauci también objetó que el equipo del presidente utilizara sus palabras en un anuncio de campaña.

“Me preocupaba que (Trump) fuera a enfermar cuando lo vi en una situación completamente precaria entre una multitud, sin separación entre personas y donde casi nadie usaba mascarilla”, dijo Fauci.

“I got really ticked off,” says Dr. Anthony Fauci about being included in a Trump campaign ad. “I do not… nor will I ever, publicly endorse any political candidate.” https://t.co/2hqzEtoBsa pic.twitter.com/PiHhgxZ1vn