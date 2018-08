Donald Trump aumenta aranceles al acero y aluminio de Turquía

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el pasado viernes en su cuenta de Twitter que da la autorización para duplicar las tasas aduaneras al acero y aluminio procente de Turquía, aumentando la presión sobre Ankara cuya economía se muestra debilitada.

"Su moneda la lira turca cae rápidamente contra nuestro dólar fuerte", explicó Trump en su mensaje precisando que las importaciones de aluminio y acero desde Turquía serán elevadas en lo sucesivo con un 20% y 50% respectivamente.

De acuerdo a El Economista, la Casa Blanca ya había impuesto en marzo aranceles aduaneros suplementarios de alrededor de 25% y 10% a las importaciones de acero y del aluminio, lo cual significa que ahora esos productos estarán aumentados a un 50% y 20% respectivamente.

"Nuestras relaciones con Turquía no pasan por un buen momento", precisó Trump.

La Casa Blanca aclaró que lo que Trump anunció fue la orden de "preparar los documentos" para aumentar los aranceles. Eso significa que seguramente llevará algo de tiempo implementarlos.

El anuncio se produjo cuando Turquía enfrenta una grave crisis diplomática con Washington debido a la detención en Ankara de un pastor estadounidense. Ambos aliados en el seno de la OTAN se impusieron la semana pasada sanciones recíprocas contra responsables gubernamentales.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!