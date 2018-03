Donald Trump 'ataca' a los premios Oscar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump compartió su opinión en Twitter respecto a los premios Oscar, en los que Guillermo del Toro se llevó el máximo galardón a Mejor Película, el cuarto para un director mexicano en los últimos cinco años.

De acuerdo con información del portal de noticias Vanguardia, el presidente de Estados Unidos escribió:

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!

"Los Oscar con menor rating en la historia. El problema es que ya no tenemos estrellas, excepto por mí- sólo bromeo, por supuesto".

Además, la 90 edición de los Oscar destacó porque contó con la participación de varios latinos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Gael García, Eiza González, Daniela Vega, Lin-Manuel Miranda y Rita Moreno.

En 2015, cuando el director Alejandro González Iñarritu obtuvo la estatuilla en la misma categoría que Del Toro, Trump escribió un mensaje parecido al de este año:

"Los Oscar fueron una gran noche para México, y por qué no, ellos están saqueando a Estados Unidos más que ningún otro país".

The Oscars were a great night for Mexico & why not—they are ripping off the US more than almost any other nation.