Donald Trump consolida su camino; gana elecciones primarias de Carolina del Sur

Donald Trump emerge victorioso en las elecciones primarias republicanas de Carolina del Sur, consolidando su posición en el camino hacia una tercera nominación consecutiva.

El ex presidente triunfa sobre su contrincante, la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, en su estado natal, al demostrar un dominio absoluto en todas las contiendas que otorgan delegados republicanos, con victorias previas en Iowa, Nueva Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Su más reciente triunfo aumenta la presión sobre Haley para reconsiderar su participación en la carrera.

La contienda presidencial del 2020 entre Trump y el actual presidente Joe Biden parece cada vez más inevitable. Aunque Haley ha prometido mantenerse en la carrera al menos hasta el Supermartes del 5 de marzo, no logra socavar el impulso de Trump en su propio estado, a pesar de una intensa campaña y advertencias sobre las acusaciones en su contra.

El medio, Associated Press (AP) declaró a Trump como el ganador de las primarias de Carolina del Sur basándose en un análisis exhaustivo de AP VoteCast, que confirma el claro liderazgo de Trump sobre Haley en todo el estado.

Las primarias en Carolina del Sur, tradicionalmente son un punto de referencia para los republicanos, y han sido históricamente predictivas del candidato del partido. Trump lideró en todo el estado, incluso en el condado Lexington representado anteriormente por Haley en la Legislatura estatal.

El equipo de Haley enfrenta la incertidumbre sobre dónde podría obtener una victoria o ser competitiva en futuras contiendas, mientras que Trump y Biden ya se preparan para un enfrentamiento en noviembre, cada uno destacando las supuestas debilidades del otro.

A pesar de los desafíos legales y las acusaciones en su contra, la fuerza política de Trump se mantiene, y su primer juicio penal está programado para marzo en Nueva York.

