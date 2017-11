Donald Trump genera polémica con postura antimusulmana

Agencia

WASHINGTON. - El presidente Donald Trump avivó el miércoles las mismas posturas anti islámicas que expuso durante su campaña al retuitear una serie de videos provocadores de un grupo marginal británico en los que pretendían mostrar los actos de violencia que cometen los musulmanes.

De acuerdo con El Debate, los tuits generaron fuertes críticas por parte de la oficina de la primera ministra británica Theresa May, que señaló que "el presidente se equivocó al hacer eso". El portavoz de May, James Slack, dijo que el grupo ultraderechista británico Britain First (Gran Bretaña primero) busca la división por medio del uso de "discursos de odio que venden mentiras y avivan las tensiones".

Trump se desvió de temas como los impuestos, Corea del Norte y otros problemas que enfrenta su gobierno para compartir tres videos tuiteados originalmente Jayda Fransen, directora adjunta del grupo británico. No está claro qué fue lo que lo llevó a los videos, aunque uno de ellos fue compartido un día antes por la comentarista conservadora Ann Coulter.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump simplemente promovía la seguridad fronteriza e insinuó que verificar el contenido de los videos no era una de sus principales preocupaciones.