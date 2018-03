¡Siguen los cambios! Se va asesor de seguridad de Trump

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En una semana llena de cambios, algunos inesperados, dentro del equipo más cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una modificación más ahora en el departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Exélsior, el presidente Donald Trump decidió retirar al consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, de la administración, informó este jueves The Washington Post.

El diario publicó que el mandatario "ahora se siente cómodo" al eliminar a McMaster, pero se toma su tiempo para anunciar la decisión a fin de no humillar al teniente general del Ejército y garantizar una transición sin problemas.

Si esa decisión se hace oficial, McMaster se convertiría en el segundo hombre en ocupar el puesto desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017.

Ha tenido la tarea de asesorar a un presidente que a menudo entrega pensamientos no filtrados sobre delicadas situaciones de seguridad nacional como el desarrollo de las armas de Corea del Norte y el acuerdo nuclear de Irán en Twitter.

