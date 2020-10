El ruin mandato de Trump ya dañó a EEUU: The New York Times

Washington.- La eventual reelección del Presidente Donald Trump es la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, consideró el diario The New York Times en una editorial este viernes.

"El ruin mandato de Trump ya ha dañado gravemente a Estados Unidos en su interior y en todo el mundo", escribió el medio en el editorial titulado "End Our National Crisis".

Acusó a Trump de abusar de su poder, de deslegitimar a sus oponentes políticos y de poner sus propios intereses por encima de los de la nación.

"Es un hombre indigno del cargo que ocupa", agregó el consejo editorial, matizando que no acusaban a la ligera a un Presidente que ha sido debidamente elegido.

Donald Trump “stands without any real rivals as the worst American president in modern history,” writes the editorial board. Today, we are publishing a special section to remind readers why President Trump is unfit to lead the nation. https://t.co/iTIZMVsG8u