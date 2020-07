Trump desplegará fuerzas federales en Chicago y Albuquerque ante protestas

Alejandro Albarrán García

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el envío de cientos de agentes de fuerzas de seguridad federales para combatir el alza en el crimen, que ha ligado a las protestas, principalmente en Chicago y Albuquerque.

El Mandatario explicó que el despliegue sería como parte de la Operación Legend, bajo la cual efectivos federales han sido enviados a Kansas, donde manifestantes han protestado duramente luego del asesinato de un joven.

"No nos quedaremos parados viendo lo que pasa", dijo Trump en una rueda de prensa este miércoles, aludiendo a la seguridad de las familias.

Alcaldes a lo largo del país se han posicionado en contra de esta medida, pues argumentan que sólo ocasionará más violencia.

President @realDonaldTrump on Operation Legend: We will soon send federal law enforcement to other cities that need help stopping violent crime pic.twitter.com/lFGwikUwo7