Donald Trump es nominado al Premio Nobel de la Paz 2021

Jesus Emmanuel Leon Vazquez

ESTADOS UNIDOS.- Un parlamentario noruego propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como candidato al Premio Nobel de la Paz de 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, informó hoy la cadena Fox News Radio.

El parlamentario Christian Tybring-Gjedde es el impulsor de esa candidatura, según explicó el medio, a la que dijo que el acuerdo entre Israel y Emiratos es "muy significativo".

El pasado 13 de agosto, Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes Unidos acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

De este modo, EAU se convierte en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto (1979) y Jordania (1994).

Donald Trump será el anfitrión en la Casa Blanca de la ceremonia de firma del denominado Tratado de Abraham, el 15 de septiembre próximo.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb