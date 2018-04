Trump es incapaz para ser presidente: ex director del FBI

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, consideró al mandatario estadunidense Donald Trump "moralmente incapaz de ser presidente", en una entrevista con la televisora ABC emitida anoche.

Comey dijo que un presidente “debe encarnar el respeto y adherirse a los valores que están en el corazón de este país", y recalcó que “lo más importante es la verdad, y si este presidente no puede hacer eso, es moralmente incapaz de ser presidente".

El exdirector del FBI dijo que hay, "ciertamente, alguna evidencia de obstrucción a la justicia", cuando Trump le preguntó el año pasado si podía cerrar una investigación criminal sobre el despedido asesor de seguridad nacional Michael Flynn, al sugerirle "dejar ir a Flynn".

La entrevista de Comey fue emitida por ABC un par de días antes de la publicación del libro "A Higher Loyalty" (Una mayor lealtad), que saldrá el martes.

La decisión de Trump de despedir a Comey en mayo pasado puso en marcha la designación del fiscal especial Robert Mueller por parte del Departamento de Justicia, para indagar la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y su posible colusión con el equipo de campaña de Trump.

A principios de este año, Mueller recibió de Flynn una declaración de culpabilidad por mentir al FBI, y logró que el exasesor cooperara con la investigación sobre colusión y otros asuntos, que Trump siempre ha negado.

Comey dijo que no sabe "qué hay detrás" de la reticencia de Trump a criticar al presidente ruso Vladimir Putin, ni en público ni “en privado”.

En la entrevista, después de que Comey dijo que Trump no era apto para ser presidente, se le preguntó si debería ser acusado.

El exdirector del FBI confió en que no haya acusación, al señalar que un juicio político y eventual destitución liberarían al pueblo estadounidense, pero es la gente del país la que necesita levantarse y votar “por sus valores”.

“No se puede tener como presidente de Estados Unidos a alguien que no refleje los valores que, yo creo, los republicanos atesoran, el tesoro de los demócratas y los tesoros de los independientes", dijo.

La entrevista de Comey y la publicación de su libro han enfurecido a Trump en los últimos días, al grado que esta mañana, el presidente publicó una serie de mensajes en Twitter en que descalificó al exfuncionario y predijo que será recordado, "por mucho, como el peor director de la historia del FBI”.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!