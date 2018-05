Trump se reúne con una Kardashian, ¿para qué?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La celebridad estadounidense Kim Kardashian se reunió este miércoles con Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para luego encontrarse con el mandatario con la finalidad de persuadirle de que conmute la pena de Alice Johnson, una mujer de 62 años que cumple cadena perpetua sin libertad condicional por un delito relacionado con las drogas, informan medios locales.

De acuerdo con el portal RT, Kardashian ha estado luchando por la libertad de Johnson —que podría pasar 21 años más en prisión— durante los últimos meses después de descubrir su historia en Twitter el pasado mes de octubre.

También te puede interesar: Dan prisión a hombre por 'tocar' a mesera en un restaurante

A principios de este mes, la famosa se pronunció a favor de la mujer, argumentando que se trata de un delito no violento, por lo que alega que se le tiene que conceder la libertad condicional. "Si piensas en una decisión que tomaste en tu vida sin la posibilidad de libertad condicional por tu primer delito no violento, simplemente hay algo muy incorrecto en esto", aseveró Kardashian.

Asimismo, la famosa explicó que su abogado personal está trabajando en el caso de Johnson desde que se enteró de su historia, al mismo tiempo que Kardashian ha estado en contacto directo con la Casa Blanca a través de Ivanka Trump, hija del presidente. Además de abordar el caso de Johnson, la celebridad no descarta plantear una posible reforma penal, asegurando que hasta el momento la Casa Blanca ha sido muy receptiva con sus llamadas.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF