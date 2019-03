“Exoneran” a Trump sobre conspiración rusa

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia anunció que en la investigación del fiscal especial Robert Mueller no se halló evidencia de que la campaña del presidente Donald Trump “conspirara o se coordinara” con Rusia para influenciar los comicios de 2016.

De acuerdo con información de AP, Mueller también investigó si el mandatario obstruyó la justicia, pero no presentó un resultado concluyente.

En una carta de cuatro páginas dirigida al Congreso, el secretario de Justicia William Barr dijo que el informe de Mueller afirma que “no exonera” al presidente de obstrucción de la justicia. En lugar de ello, señaló Barr, “expone evidencia de ambos lados de la interrogante”.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!