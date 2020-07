Tendremos 450 millas de muro para fin de año: Trump

Washington.- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, afirmó que para fin de año su Administración tendrá más de 450 millas construidas del muro fronterizo con México para evitar el ingreso de "muchos" criminales.

"Ahora hemos construido 240 millas de nuevo muro fronterizo en nuestra frontera sur. Tendremos más de 450 millas construidas para fin de año. Hemos establecido algunos de los mejores números fronterizos”, apuntó.

"¡Los demócratas radicales de izquierda quieren que entren fronteras abiertas para cualquiera, incluidos muchos criminales!", tuiteó esta mañana.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!