Donald Trump es nombrado Persona del Año 2024 por la revista Time

La revista Time anunció a Donald Trump como su Persona del Año 2024, destacando su regreso histórico a la presidencia de Estados Unidos. Trump, quien se convierte en el segundo presidente del país en ganar elecciones no consecutivas, fue reconocido por su influencia en la política estadounidense y global.

