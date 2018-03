Nombran a bebé como ‘Donald Trump’

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- No sólo el nacimiento de un hijo puede cambiar la vida de sus padres, sino también el nombre que escojan para él.

Donald Trump, tiene ahora 18 meses de edad y es el tercer hijo de Yamilá y Sayed Assadulá, una familia afgana de bajos recursos que ahora sufre las consecuencias de su mala decisión.

De acuerdo con excelsior.com, el niño nació en septiembre de 2016, cuando el entonces magnate y candidato republicano se encontraba en la recta final de su campaña presidencial.

Según declaraciones dadas por el padre al medio Radio Liberty, a él le pareció un buen nombre cuando lo escuchó en televisión.

Al informarse más acerca del empresario de bienes raíces y conocer sobre su enorme fortuna, decidió utilizar su nombre para augurarle un buen futuro a su vástago.

Desde el principio hubo conflictos, primero mi aldea se indignó por ponerle el nombre de un 'infiel'. A consecuencia de eso, tuvimos que trasladarnos a Kabul, sin embargo ahí también nos enfrentamos a problemas, pues la oficina gubernamental responsable de verificar los documentos expedidos en otras provincias, me trataron sin respeto y me amenazaron con enviarme a la agencia de inteligencia afgana para que me interrogaran.

Pese a la controversia, según Rohulá Ahmadzai, un alto funcionario responsable de la Oficina de Registro Civil de Kabul, los padres no han infringido ninguna ley al no darle a su hijo un nombre islámico.

Es probable que en el futuro sus compañeros de clase lo acosen o le peguen, pero no voy a reconsiderar su nombre.