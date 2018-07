Misterio revelado: Trump nomina a Kavanaugh a la Corte

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- En 'prime time' televisivo y tras días alimentando la expectativa, el presidente Donald Trump anunció este lunes que Brett Kavanaugh es su candidato para ser el nuevo magistrado de la Corte Suprema luego del sorpresivo anuncio días atrás de la renuncia del juez Anthony Kennedy, quien se retirará el 1 de julio.

"No hay ningún estadounidense más preparado para esta posición", dijo el mandatario tras realizar el anuncio.

.@realDonaldTrump: “Tonight it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court.” pic.twitter.com/5jrIvuUVxa