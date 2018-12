Trump nomina a experiodista como embajadora ante la ONU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El ya polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la nominación de la hasta ahora portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, como nueva embajadora ante la ONU en sustitución de Nikki Haley, que informó en octubre que dejaba su puesto.

El mandatario confirmó la noticia, con la que se especulaba desde hace semanas, poco antes de partir rumbo a la ciudad de Kansas (Misuri), donde tiene previsto participar este viernes en una conferencia sobre seguridad vecinal, informó Publimetro.

"Tiene mucho talento, es lista y rápida", declaró Trump a los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Trump encomió, además, el "gran trabajo" realizado por Nauert como portavoz de la cartera de Exteriores, donde ha trabajado para uno de los hombres de confianza del mandatario, el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Su nominación era un secreto a voces en Washington desde hacía semanas, aunque también sonaron para el cargo los embajadores estadounidenses en Francia, Jamie McCourt; en Canadá, Kelly Craft, y en Alemania, Richard Grenell, entre otras personas.

Según dijo el presidente, hasta que Haley abandone su puesto en la ONU a finales de año, la todavía embajadora ayudará a Nauert a prepararse para el puesto.

Nauert, de 48 años, llegó al Departamento de Estado de la mano del exsecretario Rex Tillerson en abril de 2017, y entre abril y octubre de este año también ejerció como subsecretaria para Asuntos Públicos.

La todavía portavoz trabajó durante años como periodista para los canales Fox y ABC, y anteriormente se desempeñó como consultora en temas de salud, según su perfil en la web del Departamento de Estado.

Tras ser nominada, Nauert deberá someterse a un proceso de confirmación en el Senado, controlado por el Partido Republicano.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense reiteró su anuncio y publicó:

I am pleased to announce that Heather Nauert, Spokeswoman for the United States Department of State, will be nominated to serve as United Nations Ambassador. I want to congratulate Heather, and thank Ambassador Nikki Haley for her great service to our Country!