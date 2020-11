“Paren el conteo”, exclama Trump; Biden está a seis votos de gobernar EU

Washington.- Este miércoles Joe Biden está a seis votos de derrotar a Donald Trump y convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos y en ese contexto, el actual presidente ha exclamado en cuenta de Twitter “paren el conteo”, mismo pedido que hicieron la noche anterior sus simpatizantes Detroit y Phoenix.

Inmediatamente después advirtió por el mismo medio que “Cualquier coto que se haga después del día de las elecciones no será contado”, mensaje que fue censurado por la red social.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!