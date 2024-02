Trump pausa campaña para… vender tenis

Donald Trump hizo una parada muy inusual en sus actividades de campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano para promocionar los tenis marca Trump en “Sneaker Con”, una reunión que se anuncia como “el mayor espectáculo de calzado deportivo en la Tierra”.

Trump fue recibido con fuertes abucheos así como aplausos en el Centro de Convenciones de Filadelfia al presentar lo que denominó como el primer calzado deportivo oficial de la marca Trump.

Trump getting booed at Sneaker Con while trying to sell Trump Shoes for $399.00. pic.twitter.com/ieMjb7FCVp