Trump pide a los estadounidenses no salir de casa por 15 días

Washington.- El presidente Donald Trump anunció el martes una serie de medidas para tratar de amortiguar el impacto del coronavirus.

Trump exhortó a la población a acatar una serie de normas que modificarán radicalmente la conducta social por los próximos 15 días: por ejemplo, no ir a bares y restaurantes, que la gente de edad avanzada se quede en sus hogares y que todos eviten concentraciones de 10 personas o más.

"Al compartir el sacrificio, protegeremos la salud de nuestro pueblo y nuestra economía y creo que nuestra economía se recuperará rápidamente". "Si hacemos esto de la manera correcta nuestro país y el mundo entero se recuperarán. Podemos proteger la salud de nuestro pueblo y proteger nuestra economía", afirmó el mandatario.

Follow these coronavirus guidelines from the @WhiteHouse to keep our families and communities safe:

▪️ Practice Social Distancing

▪️ Listen to state and local authorities

▪️ If you feel sick, stay home

▪️ If you are in a high-risk group, stay home and away from others pic.twitter.com/0zaaSJ7fO0