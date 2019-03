Trump amenaza a Saturday Night Live por parodiarlo

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, anunció la posibilidad de que las autoridades electorales y de regulación de comunicaciones investiguen al programa de comedia Saturday Night Live, porque no dejan de burlarse de él.

El mandatario mostró su molestia y el motivo por el que desea que se comience esta investigación.

It’s truly incredible that shows like Saturday Night Live, not funny/no talent, can spend all of their time knocking the same person (me), over & over, without so much of a mention of “the other side.” Like an advertisement without consequences. Same with Late Night Shows......