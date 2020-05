Veteranos acompañan a Trump para recordar 75 años del Día de la Victoria

Washignton.- Siete veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de entre 96 y 100 años, acompañaron al presidente Donald Trump en una ceremonia de colocación de ofrenda floral el viernes para conmemorar el 75to aniversario del fin de la guerra en Europa.

Los veteranos habían esperado conmemorar la ocasión en Moscú, pero esa idea se desechó a causa de la pandemia de coronavirus.

Trump llegó al monumento en la capital del país acompañado por la primera dama Melania Trump. Participaron en la colocación de ofrendas y recorrieron el sitio, deteniéndose brevemente frente a un muro con la frase: “Aquí marcamos el precio de la libertad”.

Funcionarios de la Casa Blanca destacaron que los veteranos “eligieron a la nación sobre sí mismos" al unirse a Trump en la ceremonia.

