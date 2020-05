Trump firma decreto contra las redes sociales por censurar contenido

Washington.- El presidente Donald Trump intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar un decreto el jueves que impugna las protecciones de responsabilidad que han servido como base para los discursos sin limitaciones a través de internet.

Aun así, sus acciones lucen más como un acto político, ya que el presidente pretende arengar a sus simpatizantes después de arremeter contra Twitter por colocar avisos de verificación de datos en dos de sus tuits.

Trump dijo que las alertas fueron “decisiones editoriales” por parte de Twitter y significaban activismo político. Añadió que eso debería costarles a estas compañías sus protecciones en contra de demandas relacionadas a lo que se publica en sus plataformas.

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C