Tribunal aprueba polémico plan de Trump contra aseguradoras y hospitales

Washington.- Un tribunal de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump en sus planes de obligar a las compañías aseguradoras y los hospitales a que revelen los precios originales de sus ensayos y procedimientos, a fin de limitar sus precios y estimular la competencia.

El secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar calificó la decisión de “victoria tajante” para los intentos del presidente Donald Trump de dar más transparencia al sistema de fijación de precios en el sector salud, a fin de que los pacientes y sus familias puedan tomar decisiones mejor informadas.

Big court victory today for @POTUS ’s healthcare agenda. With this decision, we will continue to deliver on President Trump’s promise for “A+” transparency and lower costs for American patients.

“Esto bien podría ser mejor que todo el sistema de salud”, tuiteó Trump el martes. “¡Felicitaciones a toda la nación!”

BIG VICTORY for patients – Federal court UPHOLDS hospital price transparency. Patients deserve to know the price of care BEFORE they enter the hospital. Because of my action, they will. This may very well be bigger than healthcare itself. Congratulations America!