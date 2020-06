¡Otro revés a Trump! Juez detiene expulsión de migrante adolescente

Houston.- Un juez federal ha impedido al gobierno del presidente Donald Trump expulsar a un adolescente hondureño bajo un decreto aprobado durante la pandemia de coronavirus que no le daba al joven la oportunidad de permanecer en el país.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que el joven de 16 años debía ser expulsado el miércoles, seis días después que entró a Estados Unidos para reunirse con su padre. Según la ACLU, el joven huyó cuando una pandilla amenazó con matarlo porque presenció un asesinato cometido por ellos en su barrio.

We sued on behalf of a 16-year-old Honduran boy. His father suffered persecution in Honduras and was forced to flee to the US, where he awaits immigration proceedings. Facing similar persecution, the boy fled Honduras to join his father.



ICE is trying to deport the boy, alone.