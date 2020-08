Trump nomina a interino como jefe de Seguridad Nacional

Washington.- El presidente Donald Trump anunció el miércoles a través de Twitter que nominó al director interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que ejerza el cargo de manera permanente, pese a los cuestionamientos sobre la legalidad de la posición del funcionario, Chad Wolf, quien ha sido un férreo defensor de las políticas del gobierno actual.

En su anuncio, Trump alabó a Wolf por su manejo de una agencia que se ha abocado a la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia. Muchos críticos han denunciado que ese departamento está perdiendo su objetivo original, de defender al país de amenazas externas.

“Me complace informarle al Pueblo Estadounidense que el Secretario Interino Chad Wolf será nominado como Secretario de Seguridad Nacional”, dice el tuit de Trump, añadiendo que “¡Chad ha hecho un trabajo extraordinario y apreciamos mucho su servicio!”

I am pleased to inform the American Public that Acting Secretary Chad Wolf will be nominated to be the Secretary of Homeland Security. Chad has done an outstanding job and we greatly appreciate his service!