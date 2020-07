Acusan a Trump de violar normas de Atlanta por uso de cubrebocas

Atlanta.- El gobernador de Georgia, Brian Kemp, demandó a la municipalidad de Atlanta por imponer la obligatoriedad de la mascarilla inmediatamente después de que el presidente Donald Trump arribó a la capital estatal sin ella, informó la alcaldesa el viernes.

En una entrevista con la cadena CBS, Keisha Lance Bottoms dijo que la demanda era “realmente insólita” porque la habían iniciado inmediatamente después de la visita de Trump a la ciudad el miércoles.

“Señalé que Donald Trump violó la ordenanza cuando aterrizó en nuestro aeropuerto y no se colocó la mascarilla”, dijo.

Reading is fundamental. @GovKemp is suing Atlanta over RECOMMENDED guidelines. #ATLStrong pic.twitter.com/j4E2XvZAFJ