¡Victoria de Trump! Niegan al Congreso datos de los impuestos del presidente

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves que un fiscal de Manhattan puede tener acceso a las declaraciones fiscales de Donald Trump, pero ratificó que el Congreso no podrá obtener los documentos financieros del mandatario que busca desde hace más de un año.

El resultado en los dos casos es al menos una victoria de corto plazo para Trump, quien ha buscado a toda costa mantener sus documentos financieros bajo llave.

Las decisiones regresan ambos casos a tribunales menores, sin un panorama claro de cuándo podrían resolverse.

El tribunal rechazó los argumentos de los abogados de Trump y el Departamento de Justicia de que el presidente es inmune a la investigación mientras ocupa el cargo o que un fiscal debe mostrar una mayor necesidad de lo normal para tener acceso a los archivos.

El presidente Trump comentó en sus redes sociales el fallo.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!