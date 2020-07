¡Siempre sí! Trump promueve uso de cubrebocas

Washington.- Al final dio marcha atrás. El Presidente estadounidense, Donald Trump, promovió el uso de cubrebocas y aseguró que utilizarlo es "patriótico".

Esto, tras meses de que él mismo se negó a utilizarlo en público, y en medio de las órdenes que han emitido varios estados en el país para pedir el uso de los mismos en espacios públicos.

"Estamos unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al Virus Invisible de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no se pueden distanciar socialmente. ¡No hay nadie más patriótico que yo, tu presidente favorito!”, expuso.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN