EU ha tratado a México como un estado digno, libre y soberano: AMLO en firma de convenio con Trump

Washington.- En su primer viaje al extranjero como presidente, Andrés Manuel López Obrador celebró junto con su homólogo estadounidense Donald Trump la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En un mensaje a medios previo a la firma de un acuerdo, el mandatario estadounidense destacó que el tratato comercial “es el más importante que hay, tenemos otro con China, pero este es más importante”.

Agregó que su gobierno se está esforzando para detener a los cárteles, el contrabando y tener leyes migratorias que protejan a la población.

Trump dijo que ambos países realizarán una declaración conjunta para seguir avanzando en la seguridad y la prosperidad.

“Nos comprometemos a mantener los lazos para mantener un mejor mañana, con una región próspera, un hemisferio que florece y nuestras naciones que trabajan hombro con hombro”, agregó el mandatario.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el encuentro y que su visita obedece a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“América del Norte es de las regiones más importantes del planeta, no obstante nuestra región es deficitaria en términos comerciales, exportamos al resto del mundo 3579 billones de dólares, pero importamos 4190 billones de dólares, mantenemos un déficit de 611 mil millones de dólares”, dijo.

“Todo esto se traduce en pérdida de fuentes de empleo, divisas y oportunidades”, dijo.

Ante diversos funcionarios y empresarios de ambos países, López Obrador reiteró que este acuerdo significa la integración, de los tres países “aportamos capacidad productiva, experiencia, mano de obra calificada y nos complementamos”.

“En nuestras reuniones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero hemos establecido acuerdos de convivencia”, agregó.

"Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberando que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México viva México viva México", le dijo el presidente mexicano a su anfitrión.

Previamente el presidente Donald Trump le dio la bienvenida al presidente López Obrador en la Casa Blanca; ambos sostuvieron una reunión de trabajo.

El estadounidense recibió a López Obrador en la puerta de la Casa Blanca, trasladándose al interior de la residencia poco después de las 13:00 horas tiempo del Centro de México para comenzar inmediatamente su reunión oficial.

Tanto Trump como el mandatario mexicano evitaron darse un apretón de manos y no llevaban mascarilla puesta.

Es el primer viaje al extranjero de AMLO desde que llegó al poder a finales de 2018, y se produce en medio de la agresiva retórica de Trump contra el vecino del sur y su promesa de construir un muro fronterizo.

Visita oficial de trabajo desde la Casa Blanca, Washington D. C.

El Gobierno de México subió a sus redes sociales dos fotos del encuentro entre ambos mandatarios en el Salón Oval de la Casa Blanca, con traductores incluidos y funcionarios de gobierno.

A las 14:35 horas (13:35 horas), ambos mandatarios se trasladaron al Salón del Gabinete, donde acompañados de sus comitivas, sostuvieron una reunión de trabajo.

Inmediatamente después, se dio la presentación de la comitiva de Estados Unidos, donde se encontrarán en el Salón Roosevelt.

Tras la presentación, firmaron el libro de invitados a la Casa Blanca, donde ambos mandatarios pasaron al Oficina Oval, y luego del encuentro dieron un mensaje a los medios.

Today, President Trump welcomes President López Obrador of Mexico to the White House!