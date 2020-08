Ordena Trump ampliar pago de asistencia por desempleo

Nueva Jersey.- Con el poder de su cargo y su pluma, el presidente Donald Trump sorteó el sábado a los legisladores elegidos de la nación y asumió la autoridad para diferir los impuestos de nómina y ampliar una asistencia por desempleo que expiró tras el fracaso de las negociaciones con el Congreso sobre un paquete de rescate por el coronavirus.

En su club campestre privado en Bedminster, Nueva Jersey, Trump firmó cuatro decretos ejecutivos para actuar donde el Congreso no lo ha hecho, argumentando que debido al estancamiento en Washington se vio obligado a intervenir en momentos en que la pandemia ha socavado la economía del país y puesto en peligro sus esperanzas de reelección en noviembre.

Quizá lo más crucial, Trump maniobró para que se continúe pagando la asistencia federal adicional de desempleo a millones de estadounidenses que se han quedado sin trabajo durante la pandemia.

