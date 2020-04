Exige Trump a 3 estados levanten confinamiento

Washington.- El presidente Donald Trump exhortó el viernes a sus partidarios a “liberar” a tres estados cuyos gobernadores son demócratas, aparentemente alentando las crecientes protestas contra el confinamiento ordenado para reducir los contagios del coronavirus.

Un día después de establecer un plan para reabrir gradualmente la golpeada economía, Trump recurrió a Twitter con la clase de retórica que algunos de sus simpatizantes han utilizado para exigir que se levanten las órdenes que han dejado a millones de estadounidenses desempleados.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!