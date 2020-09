Trump invita a votar por duplicado y lo critican sus adversarios

Washington.- El presidente Donald Trump enfrenta nuevamente una ola de reacciones adversas, esta vez luego de exhortar a los votantes en Carolina del Norte a votar primero por correo y luego tratar de votar en persona, sólo para poner a prueba el sistema de votación por correo en la elección del 3 de noviembre.

Un periodista de televisión preguntó al mandatario el miércoles, durante su visita a Wilmington, Carolina del Norte, si confiaba en el sistema de votación por correo.

“Votarán y entonces tendrán que verificar su voto yendo a la casilla y votando así, porque si se registran entonces no podrán hacerlo”, dijo Trump. “Entonces, que lo envíen y después que voten”.

El secretario de Justicia de Carolina del Norte, el demócrata Josh Stein, dijo que es indignante que el presidente sugiera a la gente que “viole la ley para ayudarle a sembrar el caos en la nación”.

