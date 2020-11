Trump insiste en declararse ganador; advierte impugnaciones ante la corte

Wasington.- El presidente Donald Trump no reconoció su derrota ante Joe Biden y prometió emprender impugnaciones jurídicas para tratar de anular el resultado de la contienda por la Casa Blanca.

Trump dijo en una declaración que “nuestra campaña comenzará a presentar argumentos en la corte para garantizar que las leyes electorales sean respetadas y que el ganador legítimo asuma la presidencia”.

Trump estaba en su campo de golf de Virginia el sábado cuando la elección presidencial fue declarada a favor de Biden. El candidato demócrata aseguró su victoria con un triunfo en Pensilvania, su estado natal.

En las últimas semanas, Trump ha afirmado — sin pruebas — que hubo fraude generalizado y delitos electorales.

Sus comentarios han sido rechazados por funcionarios electorales y legisladores de ambos partidos, y calificados como peligrosos intentos de socavar la confianza del público en el voto.

"YO GANÉ ESTA ELECCIÓN, ¡POR MUCHO!", escribió en su cuenta de Twitter. La plataforma colocó un aviso en el que alertaba que fuentes oficiales no habían declarado un ganador cuando se emitió el tuit.

Antes había denunciado procedimientos “ilegales” en la recepción y conteo de votos, sin embargo, al no presentar pruebas, sus argumentos fueron censurados por la plataforma, al calificarlos de engañosos respecto al proceso electoral.

“Decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente después de 8 P.M. el martes, día de las elecciones, cambiando total y fácilmente los resultados en Pensilvania y algunos otros estados delgados. Como asunto aparte, cientos de miles de Votos no pudieron ser OBSERVADOS ilegalmente ...”, tuiteó el actual presidente de Estados Unidos.

....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE!